Franse Beyoncé-fans zien finale voor concert

Beyoncé deelde een aantal beelden via Instagram, waaronder een video waarin het Franse publiek juicht voor een van de vier gemaakte doelpunten. „Een van de beste publieken tot nu toe”, zo roemde de zangeres de toeschouwers. Frankrijk won de finale met 4-2 van Kroatië.

De On The Run Tour II, die vorige maand Nederland aandeed, is maandag ook nog in Frankrijk. Dan staat een concert in Nice op het programma. Daarna maken Beyoncé en JAY-Z de overstap naar Noord-Amerika.