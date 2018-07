’Charles en William wilden niet naar Trump’

Tijdens de voorbereidingen lieten beide prinsen weten dat ze niet wilden deelnemen aan Trumps bezoek. „Het is heel ongebruikelijk dat de koningin er alleen voor stond. Meestal wordt ze door iemand vergezeld”, zegt de ingewijde.

Sinds prins Philip een stap terug heeft gedaan, krijgt koningin Elizabeth soms gezelschap van Charles of William. Philip komt nu nog zelden opdagen bij publieke optredens. „Hij komt wanneer hij wil. Als hij het had gewild, had hij erbij kunnen zijn”, aldus de bron.

Volgens The Times hield koningin Elizabeth het bezoek van Trump bewust zo kort mogelijk.