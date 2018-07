N.E.R.D heftig slot enerverend North Sea Jazz

Williams is een graag geziene gast op de driedaagse in Rotterdam. Zowel twee als vier jaar geleden gaf hij nog soloshows hier, waarna hij dit jaar terugkeerde met de groep waarmee het voor hem allemaal begon. Bezoekers die hoopten op een vrolijk dansbare Pharrell-hit als Happy schrokken zich een hoedje (en jazz getrouw waren er veel hoedjes op de 43e editie van NSJ). Samen met zijn N.E.R.D-collega's knalde Williams er snoeiharde hiphop in ter afsluiting op de zondagavond in Rotterdam.

,,We willen een cirkel zien”, klonk het vanaf het podium in een bij voorbaat al hopeloze poging de, toch gemiddeld wat oudere, NSJ-bezoekers een mosh-pit te laten vormen. Toen dat niet meteen gebeurde, legden ze de muziek stil. ,,We gaan pas verder als er vier cirkels zijn. We willen jullie zien springen!" Na wat met een beetje fantasie kon doorgaan voor vier cirkels – of beter: na de realisatie dat er op dit festival niet tegen elkaar wordt gebeukt - werd er weer verder gespeeld. Toch bleven de hiphopsongs (samenwerkingen met onder meer Snoop Dogg en Busta Rhymes) een stap te ver voor velen. Oudere bezoekers verlieten de zaal en gingen misschien ietsje eerder dan gepland op huis aan. Hun hoogtepunt van NSJ zat duidelijk niet in dit energieke staartje.

Grasduinen

Voordat het festival op deze laatste dag toe was aan deze finale-act was het namelijk heerlijk grasduinen geblazen. Zo waren er prima openingsoptredens van zowel onze eigen Ruben Hein in de Amazon-zaal als van Nathaniel Rateliff & The Night Sweats in de Nile. Chaka Khan revancheerde zich samen met het Metropole Orkest voor het optreden dat ze in 2015 hier moest staken wegens ziekte. De inmiddels 65-jarige souldiva schitterde aan alle kanten, wat mede mogelijk werd gemaakt door het dit weekeinde voortreffelijke Metropole Orkest, dat zaterdag optrad met Gregory Porter en vrijdag met Snarky Puppy.

Aloe Blacc

Aan Aloe Blacc was de prachtig grote Nile-zaal gegund, als een van de nieuwe soulsterren aan het firmament. De Amerikaan had behalve een hele zwik behoorlijk hitgevoelige muziek ook enkele levenslessen in petto voor het Rotterdamse publiek, dat hij vooral aanraadde dromen te blijven najagen zolang mogelijk. Daarmee verwees de zanger bewust of onbewust ook even naar Avicii, de Zweedse superster-dj die dit jaar zelfmoord pleegde en waar Blacc mee samenwerkte op Wake me up.

Selah Sue

De Belgische Selah Sue keerde terug op NSJ nadat ze vorig jaar moeder werd en die eerste periode liever met haar baby doorbracht in een hangmat in de tuin. De blonde singer-songwriter trad in een akoestische setting aan, waarmee ze een intieme draai gaf aan haar oudere materiaal, hier en daar aangevuld met een nieuw nummer geschreven voor haar zoontje. Ze had ook nog een nieuwtje voor het publiek: Sue blijkt door Marcus Miller gevraagd een bijdrage aan zijn nieuwe album te leveren. Ze vond zijn keus voor het lied Que sera, sera in eerste instantie wat afgezaagd, maar liet een afgeladen zaal horen hoe ze het nummer toch een eigen, zwoele slinger had weten te geven.

Cee Lo Green

Last but not least trad Cee Lo Green zondag nogmaals aan, nadat hij zaterdag al zijn opwachting maakte tijdens de show van rapper Anderson .Paak. De zwaarlijvige Green heeft een van de uniekste en herkenbaarste soulstemmen van de hedendaagse popmuziek en is daardoor veelgevraagd feature-artiest. De Amerikaan begon nog met David Bowies Let's dance, daarna was het tijd voor zijn eigen dansfeest, waarbij Green nog altijd zijn ene been in het nu houdt en het andere in het rijke verleden. NSJ werd er in elk geval op fijne wijze op gewezen dat hij solo nog veel meer noten op zijn zang heeft.