VI-trio neemt in stijl afscheid van RTL

De mannen brachten naast de gespeelde WK-finale uiteraard ook het aanstaande vertrek ter sprake. „Ik heb wel eens gezegd: we gaan van de ene naar de andere kutzender”, zo zei Johan, die eerder op de avond al meldde dat het vertrek weinig met hem deed. „Op RTL 7 werd afgezien van wat wij deden weinig uitgezonden wat mij interesseerde. Veronica kijk ik ook niet, behalve Hawaii Five-0.”

Johan herhaalde ook nog maar eens dat de mannen totaal geen zin hadden in VI Oranje. „Wij zagen dit programma niet zitten. De directie van RTL wel. Ze hebben wel gelijk gekregen. Wat je ook doet, er kijken altijd erg veel mensen naar ons. Soms begrijp ik dat niet helemaal. Ik heb alleen de uitzendingen gezien waar ik niet in zat en die vond ik niet zo sterk”, grapte hij. Over RTL zelf volgden geen harde woorden. „Daar kan ik niets naars over zeggen”, aldus Johan, die ruim 21 jaar te zien was op RTL.

Nieuwe toekomst

Wilfred had geen afscheidswoorden. Wel twitterde hij voorafgaand aan de uitzending over de laatste show. „Toch best raar. Op weg naar de allerlaatste @VoetbalInside en tegelijk op weg naar een nieuwe toekomst”, zo schreef hij. „Al met al een aanzienlijk deel van mijn werkzame leven bij @RTLNL met mooie ervaringen en (veelal) prima collega’s. Bedankt daarvoor.”

Op 10 augustus beginnen Wilfred, Johan en René met Veronica Inside. De show is vanaf dan elke maandag- en vrijdagavond op Veronica te zien.