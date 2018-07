Ronn Moss: ’Verschrikkelijk om verraden te worden’

Tegenwoordig is Ronn Moss vooral muzikant, ook al is dat een pad vol obstakels. Ⓒ Bram Heimens

Nadat hij gewond raakte bij een ernstig auto-ongeluk besloot RONN MOSS het over een andere boeg te gooien: na een kwart eeuw nam hij ontslag bij The Bold and the Beautiful. Ondanks diverse tegenslagen - de gezondheidsproblemen van zijn vrouw, ruzie met zijn band Player - is hij weer helemaal terug… ook in Amsterdam!