Freek Vonk ontdekt nieuwe slangensoort

„Samen met collega-wetenschappers heb ik vandaag de nieuwe slangensoort beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift Zootaxa. Vandaag is vermicella parscauda officieel een nieuwe soort. Hoe gaaf is dat!” Het gaat om een nieuwe soort van een Australische gifslang, die de Australiërs bandy-bandy noemen. „Dat zijn cobra-achtige gifslangen, die veel onder de grond leven en jagen op andere soort slangen”, vult de enthousiaste tv-maker aan.

Freek vond het dier in 2014, tijdens het filmen van Freeks Wilde Wereld. „Na een schitterende dag op het water, we hadden zeeslangen gefilmd, meerden we aan in Weipa, Noordoost-Australië. Moe en voldaan liep ik terug naar mijn Land Cruiser, toen ik ineens vanuit het niets een klein zwartwit, geringd slangetje voor mijn voeten zag liggen. Ik herkende het meteen als een bandy-bandy, maar – en zo bedacht ik me toen – die horen helemaal niet voor te komen in dit gedeelte van Australië!”

Geïntegreerd door wat hij zag, ging Freek samen met een team wetenschappers uitzoeken of hij een nieuwe slangensoort had ontdekt. En na een aantal metingen, analyses en DNA-onderzoeken, kon er worden vastgesteld dat de bioloog inderdaad de ontdekker was van een nieuw exemplaar. „Ik ben ontzettend trots en ik ga er even flink van genieten!”