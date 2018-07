Marco Borsato: Nederland moet Kinderverdrag naleven

Ⓒ ANP

Marco Borsato vindt dat Nederland het Verdrag voor de Rechten van het Kind moet naleven. Dat stelde de zanger maandag op NPO Radio 1. Het irriteert de ambassadeur van War Child erg dat de discussie over vluchtelingen in Nederland doorlopend wordt vernauwd tot ’de vraag of we ze wel of niet moeten opvangen’. „We hebben ooit afgesproken in het Kinderrechtenverdrag dat we kinderen veiligheid zouden bieden. Daar moet je als volwassene aan voldoen, of we dat nou willen of niet.”