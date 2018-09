Cabaretier Tim Kamps schrijft eerste boek

Uitgeverij Lebowski heeft bekendgemaakt dat het boek in oktober verschijnt. De roman vertelt over een naamloze ik-verteller die in de jaren tachtig samen met zijn moeder, drie andere vrouwen, een aantal kinderen en goeroe Bert in een woongroep woont. Als de Kinderbescherming dreigt in te grijpen in de voormalige communistische commune, vat de verteller het plan op om samen met Donnie weg te lopen naar België.

Kamps werd vooral bekend als trio samen met zijn tweelingbroer Wart en Bor Rooyackers. Nadat het trio uit elkaar ging, trad Kamps onder meer op met Arjen Lubach. De laatste jaren ontwikkelde hij zich onder meer als regisseur van de VPRO-hitserie Missie Aarde, die na twee seizoenen door de NPO werd stopgezet.

Tim Kamps is de tweede cabaretier in korte tijd die zijn debuutroman aankondigt. Ook Viggo Waas hoopt volgend jaar zijn eerste ‘volwassen’ boek te presenteren.