Fans van Meghan noemen prins Charles hypocriet

De prins van Wales (71) sprak gisteren een eerbetoon uit aan de ’onschatbare bijdrage van donkere mensen in Groot-Brittanië, in een video ter ere van de aankomst van cruiseschip Empire Windrush in de Tilbury Docks in Essex in 1948, met zo’n vijfhonderd immigranten uit Jamaica. Zij hielpen het land weer opbouwen. Charles liet weten deze immigranten veel ’dankbaarheid verschuldigd te zijn’. Hij voegde daaraan toe dat ’ diversiteit van onze samenleving haar grootste kracht is’ en

Fans van Meghan Markle waren er echter als de kippen bij om hem op social media te bekritiseren. Zij meenden dat prins Charles hypocriet was met zijn woorden, omdat hij in hun ogen niets had gedaan om Meghan te beschermen toen zij volgens hen gepest werd om haar afkomst. Ook Meghan zelf beschuldigde de media er destijds van dat artikelen over haar in de media een ’racistische ondertoon’ zouden hebben.