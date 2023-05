Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Love or leave 2023 – aflevering 8 Temptation island: redden kalmeringspillen dit knotsgekke kampvuur?

Met het einde in zicht mag de vlam weleens echt in de pan slaan in Temptation island: love or leave. Het begin is er! Een tweede kampvuur voor de vrouwen leidt tot een opvallende reactie. Wat is daaraan vooraf gegaan? En er is weer een seksgesprek dat ook vragen oproept.