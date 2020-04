Rachel: ’Ik zou zeker weer op mijn 15e verliefd worden op André’

„Ik ken hem natuurlijk donker, met van die bakkenbaardjes. Maar hij is inmiddels natuurlijk zeventig, dus hij is grijs geworden”, vermoedt Rachel. Zij denkt dat de zanger haar meeneemt naar de Petrus-bar. „En dan zegt hij: luister, pappie was trots op jou in het leven. Maar wat heb jij het stoer gedaan na mijn overlijden.”

Rachel heeft sinds zijn overlijden niets veranderd aan de werkkamer van de in 2004 overleden volkszanger. „Zelfs zijn stoel staat er nog. En daar mag niemand op zitten, ook de kinderen niet. Dat is en blijft oude Dré zijn stoel.”

Testament

De weduwe van Hazes ziet het als haar belangrijkste taak de nalatenschap en reputatie van de zanger te beschermen en bewaken. „Ik heb niet gekozen voor die taak, ik had liever dat hij het iemand anders had gevraagd. Maar het stond in zijn testament. André heeft het mij gevraagd en dus doe ik het.”

Het enige waar Rachel in haar leven spijt van heeft gehad, is dat zij begonnen is met roken. „Als ik vroeger inlichtingen belde, zeiden mensen: meneer, ik verbind u door. Maar verder zou ik mijn hele leven hetzelfde overdoen. En ik zou zeker weer op mijn vijftiende verliefd worden op André.” Rachel en André trouwden in 1991. Hij is dan 40, zij 21.