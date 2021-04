Prins Philip wordt zaterdag 17 april begraven

De uitvaart vindt, in lijn met Philips eigen wensen, plaats in St. George’s Chapel op Windsor Castle. De man van koningin Elizabeth overleed vrijdagochtend op Windsor Castle. Volgens het koninklijk paleis is hij ’vredig’ gestorven. „Het is met groot verdriet dat de koningin de dood van haar geliefde echtgenoot prins Philip, hertog van Edinburgh, aankondigt”, liet Buckingham Palace in een verklaring weten.

Philip kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Zo lag de prins onlangs een maand in het ziekenhuis. Eerst in het King Edward VII Hospital voor een infectie en begin maart tijdelijk in het St. Bartholomew’s Hospital vanwege een behandeling aan zijn hart. Daarna werd Philip weer overgeplaatst naar het King Edward. Na ruim een maand mocht hij naar huis.