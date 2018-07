De BIZARRE metamorfose van RUSSELL CROWE

Van het wonderlichaam dat Russell Crowe zo’n twintig jaar geleden had toen hij furore maakte in blockbuster Gladiator, is bar weinig meer over. Ⓒ Hollandse Hoogte

Er was een dag dat acteur RUSSELL CROWE door het leven ging met het lichaam van een topsporter. Afgetraind tot in de puntjes maakte hij in zijn rol als Maximus furore in bioscoopklassieker Gladiator. Twintig jaar later doet hij die rol opnieuw eer aan... NU IS HIJ PAS ECHT ’MAXIMUS’.