Kleinzoon Annie M.G. Schmidt eert zijnberoemde oma

Het werk van Annie M.G. Schmidt, de gevierde schrijfster die Nederland zoveel vreugde bezorgde, lijkt onuitputtelijk. Nog ieder jaar gaan er toneelproducties van haar werk in première. Ⓒ ANP

De appel valt niet ver van de boom. Ook bij de familie van ANNIE M.G. SCHMIDT niet. Was zoon FLIP al acteur… haar kleinzoon JONATHAN is producer en werkt aan een televisieprogramma over zijn zo beroemde grootmoeder.