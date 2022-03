Premium Het beste van De Telegraaf

Vervolg Sex and the city is niet te harden

Door Kitty Herweijer

Miranda, Carrie en Charlotte zijn onherkenbare karakters in het vervolg van SATC. Ⓒ HBO Max

In een tijd waarin alles langs de Angelsaksische, hyperwoke, morele meetlat wordt gelegd die in 2022 geldt, sla je al snel, met terugwerkende kracht, de plank mis. Ook het in de jaren ’90 taboedoorbrekende Sex and the city blijft geen harde kritiek bespaard. Dat is te merken in het afschuwelijke vervolg van de populaire HBO-serie, And just like that, waarin de geliefde karakters onherkenbaar ’verminkt’ zijn, om aan de laatste mode te voldoen.