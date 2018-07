Sacha Baron Cohen laat Republikeinen wapens voor kleuters promoten

De Britse acteur en komiek is meester in het eigen maken van opvallende typetjes. Dit keer vermomde hij zich als ene Erran Morad, een Israëlische anti-terreur expert. Erran denkt de oplossing te hebben gevonden voor de vele schietincidenten in Amerikaanse scholen: volgens hem kun je daarvoor het beste de kinderen wapens geven.

Opmerkelijk genoeg wordt dit krankzinnige idee gesteund door veel republikeinen. Zo kreeg hij onder andere congreslid Joe Walsh en Larry Pratt zo ver om een reclamefilmpje te maken waarin hij een zogenaamde puppy gun, een pistool voor kleuters, promoot.

Bekijk ook: Sarah Palin woedend op Sacha Baron Cohen