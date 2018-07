Filmmaker gedraagt zich als ’neanderthaler’ bij ontmoeting wereldsterren

„Ok, vandaag is best een bizarre dag geworden”, steekt Max van wal. „Maar ook lekker met twee voeten op aarde want het is papadag. Vooruit wel een korte afspraak in de ochtend en ik neem de kleine gewoon mee, want het is dichtbij het Vondelpark dus daarna lekker naar de speeltuin bij het Melkhuisje. Zo gezegd, zo gedaan. Nadat mijn zoon zo vriendelijk was om een bak zand over mij en wat expat-moeders te smijten besluiten we naar de speelautomaten te gaan.”

De filmmaker vervolgt: „We proberen het treintje - wat het soort van doet, maar duidelijk defect is - en er zit nauwelijks beweging in. Jammer van de euro... Aan de overkant staat een functionerende draaimolen zie ik. Maar ik zie echter dat een dame een euro wil gaan gooien in het defecte treintje. Ik roep: ’Die doet het niet hoor!’ Geen reactie. Ze zal wel een toerist zijn dus ik roep in het Engels: ’That one doesn't work’. De dame: ’Oh thank you!’ En ik bied aan of ze haar kindje ook in de werkende draaimolen met mijn zoontje wil zetten. ’Yes that would be great!’ Ik gooi er een euro in, en wat denk je... Dit loeder doet het ook niet. Ik zeg: ’This one isn't working either and it ate my euro’. De wissel knop doet het ook niet.”

Maar Max had naar eigen zeggen wel een oplossing voor dit probleem. Zo legt hij uit: „Ik zeg: ’Let me manhandle this thing for a second’. En ik geef er een paar rossen op. De dame zegt: ’oh my...’ En kijkt me wat ongemakkelijk aan. Ze biedt aan om het ook eens te proberen, gooit er een euro in en verdomd, het ding doet het! ik zeg: ’You have the magic touch’. We lachen. Het valt me op dat er een wat apige man om ons heen draait en haar in de gaten blijft houden. Er komt nog een lange bleke man aangelopen en komt erbij staan en praat met haar kind. Vast de vader denk ik, en dat klopt.”

Toch komen die twee hem wel erg vaag bekend voor. „Nu valt het kwartje, ik ken die twee. Dames en heren, ik heb vandaag op een speelautomaat staan rossen als een neanderthaler in het bijzijn van Jessica Biel en Justin Timberlake...”, aldus Max.

Justin Timberlake gaf afgelopen zondag zijn eerste van de drie concerten in Nederland in Amsterdam.