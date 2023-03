Premium Het beste van De Telegraaf

Bekende Nederlanders nu ook ’rouwambtenaar’ Kim-Lian van der Meij zingt op uitvaarten: ’Geen alledaagse optredens’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Bekende Nederlanders die bijvoorbeeld als Babs een huwelijksceremonie in goede banen leiden, is inmiddels een vertrouwd beeld. Minder gebruikelijk is het wanneer artiesten een uitvaart voor hun rekening nemen. Toch komt het steeds vaker voor. Kim-Lian van der Meij is een van die sterren die dat, tot voor kort, onontgonnen gebied gaat betreden. „Emoties horen erbij, maar ze moeten niet de overhand krijgen.”