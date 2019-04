Kourtney Kardashians vriend woedend om bikinifoto’s

Younes zorgde eerder deze week al voor ophef toen hij zijn ongenoegen uitte op sociale media. Bij een foto van Kourtney in een string bikini schreef hij boos: „Is dit wat je moet doen om leuk te worden gevonden”? Hoewel Bendjima het commentaar inmiddels heeft verwijderd, is zijn woede wel nog altijd aanwezig.

„Hij heeft het nooit leuk gevonden dat ze sexy foto’s van zichzelf op sociale media plaatst. Hij wil gewoon niet dat ze dat doet”, vertelt een bron aan Bang Showbiz. „Hij begrijpt echt wel dat het haar werk is, maar hij wil dat ze zich meer bedekt. Hij heeft er altijd een probleem mee gehad. Hier maken ze ook steeds ruzie over, het heeft er zelfs voor gezorgd dat ze in het verleden uit elkaar gingen.”