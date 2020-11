Pink bidt voor toekomst Verenigde Staten

„Ik was overweldigd door opluchting”, schreef Pink over de verkiezingsuitslag. „Ik was overweldigd door Kamala en de inspiratie die ze meiden overal geeft. Van Jones maakte me aan het huilen”, verwees ze naar de nieuwe vicepresident Kamala Harris en CNN-verslaggever Jones die het niet droog hield toen hij hoorde dat Biden tot winnaar was uitgeroepen. Naast haar blijdschap ziet Pink een enorme uitdaging voor Biden en Harris. „Dit land heeft zoveel werk te doen om samen te komen.”

Pinks echtgenoot Carey Hart hoopt dat de Verenigde Staten „verder gaan als één land, niet als twee partijen.” De motorcrosser stemde op Biden, hoewel hij als Republikein geregistreerd staat en naar eigen zeggen zijn hele leven Republikeins stemde. „Ik haat Donald Trump”, zei hij in oktober. „Ik hoop dat de nieuwe leiders doen wat ze zeggen dat ze gaan doen. En na verloop van tijd hoop ik dat iedereen in dit land het gevoel heeft dat ze als gelijken worden behandeld.”

Pink is net als haar man geen fan van Trump. Ze haalde geregeld uit naar de zittend president. Zo sneerde ze dat zij een sporthal binnen vijf minuten had uitverkocht toen Trump daar in juni tijdens een verkiezingsbijeenkomst voor een halflege zaal stond. Ook was er volgens haar geen beginnen aan om een nieuwe versie van haar nummer Dear Mr. President, een kritische open brief aan toenmalig president George W. Bush uit 2006, te maken. „Er zijn geen woorden voor deze beschamende persoon.”