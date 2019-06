Melissa McCarthy wordt Disney-schurk

Over de verdere cast van de film is nog weinig bekend. Disney zou op zoek zijn naar een eigentijdse cast zonder afbreuk te doen aan het origineel. De live-action versie van De Kleine Zeemeermin, geregisseerd door Rob Marshall, is gebaseerd op de filmklassieker uit 1989 en zal naast originele nummers ook nieuwe liedjes bevatten.

Disney is bezig met het maken van meer nieuwe versies van animatieklassiekers. Eerder verschenen al de live action-versies van Aladdin en The Jungle Book. Binnenkort is ook The Lion King, met Beyoncé in een van de hoofdrollen, in de bioscopen te zien.