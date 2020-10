Patricia Paay wil rechtszaak berucht filmpje graag achter zich laten

„Ik ben er zelf niet bij omdat ik heel veel moeite heb gedaan om het uit mijn hoofd te krijgen. En als ik dan daar weer zit en je weet dat dan de fotografen en media buiten staan, daar heb ik geen zin in. Ik denk dat de rechters het zelf heel goed kunnen”, zegt Patricia voor de camera van Bekend in de buurt, de nieuwe onlineserie van Shownieuws.

La Paay heeft naar eigen zeggen ook niets te zoeken in de rechtbank. „Behalve dat ik misschien wat mag zeggen. Nou, ik heb alles al gezegd dus dat doe ik niet.”

Som geld

Hoewel Patricia liever niet meer denkt aan de hele kwestie, is er toch iets positiefs uit gekomen. „Het is wel fijn dat ik eraan mee geholpen heb dat dit bestraft wordt. Ik was een van de eerste bekende mensen die dit meemaakte. Je hoort het tegenwoordig steeds minder omdat het wordt bestraft. Ze moeten of een grote som geld betalen of moeten de gevangenis in, dus dat heb ik wel voor elkaar gekregen. Dankzij John van den Heuvel en Peter R. de Vries, zij hebben me allemaal bijgestaan.”

Na donderdag is de zaak wat de zangeres betreft afgesloten. „Ze worden bestraft of ze moeten betalen. Ik denk niet dat ze geld hebben, dus dan moeten ze zitten. Ook goed”, aldus Patricia. „Ik ben blij dat het allemaal uit mijn hoofd is: en door.”