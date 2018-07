’Jean-Claude Van Damme zat elke dag aan de coke’

Er zou zo’n 10 gram coke, 10.000 dollar per week, in de neus van The Muscles from Brussels verdwijnen. Dat vertelt De Souza aan The Guardian. „Ik kon het er toentertijd niet over hebben, maar nu wel: Jean-Claude was compleet doorgesnoven. De studio huurde iemand in om erop te letten dat hij niet te veel drugs nam om te functioneren, maar helaas was deze persoon zelf ook een slechte invloed.”

„Jean-Claude meldde zich zo vaak ziek dat ik constant in het script moest zoeken naar andere dingen die we konden filmen. Ik kon niet twee uur zitten lanterfanten, terwijl ik op hem wachtte. Tot twee keer toe lieten producers hem naar Hong Kong vliegen en beide keren kwam hij te laat. Op maandagen zagen we hem al helemaal niet.”