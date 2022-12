Hits Whitney Houston spelen hoofdrol in ’I wanna dance’

Wat: biografisch drama, muziekfilm

Regie: Kasi Lemmons

Met: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders

✭✭✭

De originele opnamen van 22 verschillende Whitney Houston-hits spelen naast actrice Naomi Ackie de hoofdrol in I wanna dance. Met finesse geremixt voor weergave in filmtheaters, komen het grote bereik en haar dynamisch vermogen nóg beter tot hun recht. Houston kon fluisteren en schallen, loepzuiver en vol emotie. Wat haar de bijnaam The Voice opleverde, net als eerder Frank Sinatra.

The Voice

Intussen moet zij ’alles zijn voor iedereen’, zoals zij het zelf in de film omschrijft. Na de ontdekking van ’zijn prinses’ verschijnen er dollartekens in de ogen van haar vader, die zich niet alleen opwerpt als haar zakelijk manager, maar zich ook tot in detail met haar privéleven bemoeit. Haar lesbische liefdesrelatie met Robyn Crawford (Nafesse Williams) gaat daar aan onderdoor, haar fascinatie voor ’bad boy’ Bobby Brown (Ashton Sanders) wordt erdoor gevoed. Omdat hij haar het gevoel weet te geven dat ze bij hem wél gewoon Whitney kan zijn.

Drugs

Dat drugs Houston al jong een uitvlucht bieden, toont I wanna dance ook. Schrijver Anthony McCarten (Bohemian rhapsody, Darkest hour) verweeft zulke cruciale biografische feiten vakkundig en plichtsgetrouw met haar muzikale carrière, die mede dankzij producer Clive Davis (Stanley Tucci) een ongekende vlucht neemt. Tot na ruim twee uur de finale crash zich aankondigt. Door juist op moment terug te grijpen op een van haar grootste triomfen, voorkomt regisseur Kasi Lemmons dat deze film volkomen in mineur eindigt. Want al overleed Whitney Houston ruim tien jaar geleden, haar muziek en unieke stemgeluid zullen weerklinken tot in de eeuwigheid.