Dionne Stax bekent: ik heb een vriend

Op Radio 538 onthult Dionne dat, ondanks de hardnekkige geruchten dat ze een affaire zou hebben, al een jaar een relatie heeft met een man die ze in een kroeg heeft leren kennen.

,,We hebben het heel gezellig'', is het enige wat Dionne erover kwijt wil. Ook laat ze weten dat de persoon met wie ze samen is geen bekende is. ,,Er is dus geen sprake van een geheime minnaar. En hij heeft niks met media en pers. Heel fijn'', aldus Stax.

Dionne’s liefdesleven staat al langere tijd in de belangstelling, nadat ze in 2017 regelmatig samen bij haar appartement in Amsterdam met Humberto Tan gezien werd.