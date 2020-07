Aangrijpend abortusdrama

.In 1973 stelde het Amerikaanse Hooggerechtshof met een uitspraak in de zaak Roe vs. Wade dat het recht op abortus in de grondwet was verankerd. Sindsdien heeft de zelfbeschikking van vrouwen in de VS nog nooit zo onder druk gestaan als nu. Dat is de achtergrond van Never rarely sometimes always. Al spelt regisseur Eliza Hittman (It felt like love, Beach rats) dit nergens uit in haar indringende portret van een ongewenst zwangere tiener.

Wie Autumn bezwangerd heeft? Never rarely sometimes always draagt verschillende kandidaten aan: van een pestkop op school, een supermarktmanager die zijn handen niet thuis kan houden tot haar hatelijke stiefvader, met wie het 17-jarige meisje het slecht kan vinden. Hoe dan ook: duidelijk is dat zij het kind beslist niet wil hebben.

Omdat een minderjarige in Pennsylvania geen abortus mag laten plegen zonder ouderlijke toestemming, neemt ze samen met haar even oude nichtje Skylar de bus naar New York, waar dat wel kan. Het had een dagtrip moeten worden, maar dat pakt anders uit. Hoe begripvol de hulpverleners van de kliniek ook zijn, procedures en behandelprotocollen moeten worden gevolgd. Vrijwel zonder geld en zonder slaapplaats bivakkeren de twee intussen dagenlang in een wereldstad die onverschillig voortraast. Voelbaar kwetsbaar.

Veel gezegd wordt er niet en het acteren van de debuterende hoofdrolspeelsters is al even ingehouden. Toch slaagt de geweldig acterende Sidney Flanigan erin om Autumns verborgen pijn en eenzaamheid keihard te laten binnenkomen. Talia Ryder maakt intussen van Skylar iemand die haar nichtje door dik en dun steunt. Al blijft ook zij uiteindelijk een machteloze toeschouwer in dit aangrijpend realistische abortusdrama.

✭✭✭✭ (4 uit 5)