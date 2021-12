Lady Gaga besprak rol in House of Gucci met Bradley Cooper

„Bradley geloofde in me door me de rol van Ally te geven in A Star is Born”, benadrukt de zangeres. „Het was het succes van onze samenwerking die me op dit punt heeft gebracht.” Gaga is momenteel te zien in haar tweede filmhoofdrol, als Patrizia Reggiani in de film House of Gucci van Ridley Scott. Ze won voor die rol de prijs voor beste actrice van de New York Film Critics Circle en werd maandag genomineerd voor een Golden Globe.

De zangeres heeft nog steeds contact met Cooper, die met A Star is Born zijn regiedebuut maakte, en bespreekt haar carrière met hem. Ze vertelt dat ze ook haar aandeel in House of Gucci ’absoluut’ heeft besproken met de acteur.

Voor hun rollen in A Star is Born werden Lady Gaga en Cooper allebei genomineerd voor een Oscar. In totaal ging de film op voor acht Academy Awards, maar moest genoegen nemen met één beeldje: die voor beste song voor het mede door Gaga geschreven nummer Shallow.