Herinneringsmunt voor verjaardag George

De hertog en hertogin van Cambridge met hun kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Royal Mint grijpt de vijfde verjaardag van de Britse prins George aan voor uitgeven van een nieuwe herdenkingsmunt. De officiële Britse geldmaker heeft een speciale munt van vijf pond gemaakt waarop een afbeelding staat van de legende van St. George and the Dragon, in Nederland beter bekend als Sint Joris en de draak. Op de achterkant staat George' oma koningin Elizabeth afgebeeld.