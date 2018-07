Geldboete voor bedenker nepnieuws Gerard Joling

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

De 34-jarige man uit Groningen die vorig jaar een bericht verspreidde dat Gerard Joling een wietplantage in zijn Aalsmeerse villa zou hebben, is woensdag wegens smaad veroordeeld tot een boete van 750 euro. Hiervan is 500 euro voorwaardelijk.