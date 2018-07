Koos Alberts moet chemokuur ondergaan

Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

KOOS ALBERTS en zijn vrouw JOKE waren er al bang voor, en nu is hun vrees bewaarheid. Afgelopen zaterdag vertelde zij aan Pagina PRIVÉ in deze krant dat de zanger er rekening mee moest houden dat hij aan blaaskanker lijdt. Nu kreeg hij te horen dat dit inderdaad zo is en dat hij enkele zware behandelingen moet ondergaan.