Connie Witteman: ’Hans lunchte regelmatig met Tina Turner’

„Hij heeft een aantal keer met haar geluncht. Hans was helemaal ondersteboven van Tina”, staat Connie nog goed bij. Dat verbaast haar niets: „Gooi haar door de mixer en ze is nog steeds prachtig.”

Ondanks de storm die over ons land raast, gaat de première gewoon door. Vooraf daaraan heeft producent Albert Verlinde een brief van de wereldster voorgelezen, die op haar 80e zelf niet meer naar Nederland kon komen. Tina Turner liet via de brief aan de cast weten dat ze iedereen ’totale kracht’ toewensen, aan het dacht en het heel jammer vond dat ze er niet bij kon zijn. Door deze brief vielen de eerste tranen al voor de show.