’Nikkie Tutorials speelt prinses Amalia in TV Kantine’

Gevoelige rol, want nog geen 18

Het nieuwe seizoen van het satirische tv-programma start vanavond met een zogenaamd bezoekje aan het Koninklijk Huis. Meerdere leden van de koninklijke familie worden er nagedaan door bekende Nederlanders, maar onduidelijk is nog wie de gevoelige rol van de Prinses van Oranje op zich neemt. Uiteindelijk is zij minderjarig en is bekend dat haar ouders haar pas na haar 18de verjaardag zouden willen zien in publieke optredens.

Prinses Amalia Ⓒ ANP/HH

Volgens Groenendijk, die in het verleden meerdere typetjes neerzette in het programma, is het dus de bekende visagiste en vlogster Nikkie die eigenlijk Nikkie de Jager heet.

Nikkie de Jager beter bekend als Nikkie Tutorials. Ⓒ ANP/HH

„Ik ben het in ieder geval niet”, verzekert Groenendijk, die deze vraag al eerder kreeg. Een van degenen die hem wel in die rol zag, was Justine Marcella, hoofdredacteur van het maandblad Vorsten, die zelf ook in de TV Kantine wordt gepersifleerd. „Ik denk dat prinses Amalia in ieder geval wordt gespeeld door een man”, zei de royalty-kenner. „Kijk maar naar de handen op de foto, het zou kunnen.”

Carlo Boszhard speelt Ivo Niehe

Koning Willem-Alexander wordt gespeeld door communicatieman Frits Huffnagel met Elise Schaap aan zijn zijde als koningin Máxima. Zij krijgen bezoek van Carlo Boszhard in de rol van programma-maker Ivo Niehe. Irene Moors treedt op als prinses Laurentien en Loretta Schrijver kruipt in de huid van prinses Beatrix.

Carlo en Irene (Carlo Boszhard en Irene Moors) in De TV Kantine Ⓒ ANP/HH

Gevraagd naar zijn mening of het gepast is dat prinses Amalia op tv wordt geïmiteerd, reageert de Goudse burgemeester Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen: „Ik kan er niets over zeggen, want ik heb het nog niet gezien.”

De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten er geen reactie op te geven dat prinses Amalia wordt gepersifleerd in het programma.

De TV Kantine is te zien om 20:30 uur op RTL 4.