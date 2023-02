Marlijn Weerdenburg kon niet goed bij haar gevoel na dood moeder: ’Baby hield me tegen’

Marlijn Weerdenburg Ⓒ ANP/HH

Marlijn Weerdenburg was hoogzwanger toen haar moeder overleed. Haar lichaam kwam destijds in een overlevingsmodus terecht, zo vertelt de zangeres annex presentatrice maandagavond in Jinek. Ze kon daardoor niet goed bij haar gevoel. „Ik verloor haar en er kwam niks...”