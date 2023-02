Marlijn Weerdenburg kon niet goed bij haar gevoel na dood moeder: ’Er kwam niks’

Toen haar moeder overleed was Weerdenburg hoogzwanger. Haar lichaam kwam in „een overlevingsmodus” na haar overlijden, vertelde Weerdenburg aan tafel bij presentatrice Eva Jinek. „Ik kwam niet bij dat gevoel. Ik verloor haar en er kwam niks.”

Weerdenburg ging door met acteren en het verzorgen van haar pasgeboren kind. „Ik ging gewoon door, maar kwam nooit meer in die onderbuik, in dat gevoel.” Ze wilde voelen wat het overlijden van haar moeder met haar deed, vervolgde de actrice. „Maar het kindje hield me tegen.”

Daar bracht het schrijfproces verandering in. Zo vertelde de regisseur haar telkens dat het persoonlijker moest zijn, wat het schrijven een lastig proces maakte. Nu vindt de presentatrice het „fijn” dat ze dit heeft meegemaakt. Ze wil haar moeder „eren” met de voorstelling, vertelde Weerdenburg.