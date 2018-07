Lil’ Kleine gaf privé optreden aan Willem Holleeder

„Ja, ik heb criminele vrienden. Dat kan ik niet mooier maken dan het is. Ik ken hen van vroeger, uit de buurt”, vertelt Lil’ Kleine aan het zakenblad. „Ze staan altijd voor me klaar; ik hou van die jongens. Als er eentje een plofkraak pleegt, dan is dat zijn zaak. Als de ander 140 kilo cocaïne in z’n huis heeft liggen, is dat zijn zaak. Ik hoef daar niks van te weten. Zolang ze geen oma’s overvallen, en dat doen ze niet, blijf ik achter hen staan.”

Bang dat hij hiermee een slecht voorbeeld zou zijn voor zijn fans is hij niet. Sterker nog, volgens Jorik Scholten, zoals de artiest in het echt heet, kunnen zijn fans er juist een wijze les uithalen „Wat mij betreft zegt het iets over loyaliteit, trouw en vriendschap. Ik sta voor mijn vrienden.” Maar Scholten is niet alleen trouw aan zijn vrienden, ook zijn portemonnee moet ten slotte goed gevuld blijven: „Ik heb trouwens ook weleens voor Willem Holleeder opgetreden. En voor Klaas Otto. Daar zullen mensen ook wel iets van vinden, prima, maar ik sta er volledig achter.”