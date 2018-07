Temptation-Ruud zat ieder weekend aan de coke

Ruud begint het gesprek door te vertellen dat hij ’niet altijd hele goede tijden heeft gekend.’ „Lekker in je vel zitten en tevreden zijn met jezelf, is niet altijd vanzelfsprekend. Ik ben daarom twee jaar geleden drie maanden in therapie geweest, ik liep vast in mijn leven.”

Onzekerheid blijkt de rode draad in zijn leven. Als kleine jongen al kampte hij met een slecht zelfbeeld en dat werd gedurende de jaren alleen maar erger. De grootste klap kreeg hij toen zijn ouders op zijn zeventiende uit elkaar gingen en zijn moeder een nieuwe relatie kreeg. Ze koos voor haar eigen geluk en liet Ruud achter bij zijn vader. „Voor mij voelde het alsof ik achtergelaten werd. Ik zie mezelf nog steeds zitten in dat kamertje, ik moest huilen. Dat heeft echt een impact gehad. Ik voelde me in de steek gelaten.”

Drugs

Op zijn twintigste bereikte hij een dieptepunt. „Ik was echt niet meer gelukkig met mezelf. Ik voelde me niet meer goed, ik ging veel minder uit en als ik uitging gebruikte ik elk weekend coke en pillen. Het was niet zozeer een verslaving, alleen ik werd daardoor niet gelukkig. Ik kon dan even uit mijn dak gaan en door de drugs voelde ik geen pijn. Door de week moest ik herstellen van de drugs. En als je net weer fit bent, begint het volgende weekend alweer. Dat was een vicieuze cirkel waar ik niet uitkwam.”

Dat hij vervolgens een bekende Nederlander werd, maakte het er niet beter op. „Ik heb mezelf de laatste jaren wel een beetje gemarteld. Ik zat al niet lekker in mijn vel en ik ging in programma’s waarin ik me eigenlijk nog extremer voor moest doen dan dat ik me voelde. Dan wil je ook niet dat mensen je kwetsbaar zien. Je doet altijd voorkomen, alsof je het mannetje bent en alles voor elkaar hebt. Dat is een hele slechte combinatie geweest.”

Door de therapie voelde hij zich eindelijk weer goed. „Ik leerde liefde voor mezelf te krijgen, het is goed zoals je bent. Ik ben mezelf gaan herprogrammeren met als resultaat dat ik me nu al twee jaar goed voel.”