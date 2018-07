ZIEN: Is dit het bewijs dat Beyoncé toch zwanger is?

Een fan die het geluk had erg dichtbij het podium te staan, tijdens het concert van Beyoncé en Jay Z in Parijs, is ervan overtuigd de babybuik van de zangeres te hebben vastgelegd. „Ze is zwanger, zwanger”, schrijft ze bij een kort filmpje van Beyoncé waarin een kleine baby bump te zien is. Zou er dan toch echt een vierde kindje bij komen?

Beyoncé en Jay Z hebben samen al drie kinderen: Blue Ivy (6) en tweeling Sir Rumi en Carter, die in juni vorig jaar geboren werden.