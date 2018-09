Lesbische Batwoman krijgt eigen serie

Batwoman was voor het eerst te zien in de strip Batman in 1956. Destijds was zij nog de vriendin van de Batman, maar toen Katherine Kane, de ’echte’ naam van de vrouwelijke superheld, in 2006 opnieuw werd geïntroduceerd was zij openlijk lesbisch.

DC omschrijft Batwoman als een ’lesbische en erg ervaren straatvechter die de criminaliteit in de stad wil stoppen. Ze is gewapend met een passie voor sociale gerechtigheid en heeft het hart op de tong.’