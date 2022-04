Cardi B en Offset noemen zoontje ’Wave Set’

Cardi plaatste op Instagram een foto van het kereltje met een grote zilveren ketting om. In haar Stories deelde ze later een close-up van het sieraad, waar de naam van Wave in diamantjes op is gezet. Niet veel later postte Offset een kiekje van het jongetje in bad met dezelfde ketting om. Hij maakte in de comments de volledige naam bekend.

Wave werd op 4 september geboren. Het stel had samen al een dochter, de driejarige Kulture. Offset heeft uit eerdere relaties nog drie kinderen: dochter Kalea (7) en zoons Kody (7) en Jordan (12).