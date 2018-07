’Robbie Williams wil naakt chatten met fans’

Met enigszins verwilderd haar en blote borst ligt Robbie in bed te wachten op fans die gezellig met hem willen chatten. „Wie vindt Instagram live chats ook zo leuk? Zet je notificaties aan, stel me een vraag en wie weet word je gebeld”, schrijft hij bij de korte video die hij samen met zijn vrouw opneemt.

Hoewel dit allemaal erg pikant klinkt is, er weinig spannends aan het filmpje zelf. „Ik film jou terwijl jij mij live filmt”, zegt Ayda. „Zou er geen dubbel geluid te horen zijn nu we beide live zijn?”, vraagt ze zich af. „Ik heb geen idee, laten we kijken”, antwoordt de zanger.

Wanneer Ayda hem vraagt of hij nog iets wil zeggen voordat de video online wordt geplaatst, geeft hij nog een verstandig advies mee: „Gebruik geen drugs!”