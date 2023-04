Tom Waes breekt vier ribben en sleutelbeen: ’Ik kan amper praten’

Om te vieren dat Alex Agnew en Andries Beckers inmiddels alweer vijf jaar hun populaire podcast Welcome to the AA maken, gaven de twee vrijdagavond een liveshow in Antwerpen. Meerdere bekende gasten zouden aanschuiven, maar een van hen kwam niet opdagen.

Tom Waes (54) moest verstek laten gaan na een ongeval, zo verklaarde Agnew tijdens de show. „Tom is zijn grootste uitdaging aangegaan: met de fiets in een tramspoor rijden”, grapte hij. De situatie bleek echter een stuk ernstiger. Waes was met zijn wiel vast komen te zitten in een tramspoor en viel hard tegen de grond. Het resultaat? Vier gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen.

„Hij moet maandag geopereerd worden, maar wilde toch nog aanwezig zijn”, zei Agnew, waarna hij een opname van een telefoongesprek met Waes liet horen. „Sorry mannen, het gaat echt niet. Ik kan amper praten, alles doet pijn. Het zal voor de volgende keer zijn.”