Moeder Heleen van Royen overleden

„Het is beter zo, maar het doet zo zeer”, begint Heleen haar bericht. „Lieve mama, zondag hielden we elkaar vast toen je je laatste adem uitblies. Vandaag hebben we je naar je laatste rustplaats gebracht. Wat ga ik je missen. Dank voor alle liefde die je me hebt gegeven. Rust zacht.”

Margretha leed al enkele jaren aan dementie, waarna haar dochter besloot om haar moeder in huis te nemen. Heleen maakte vorig jaar nog de documentaire Het doet zo zeer over het leven van haar dementerende moeder.