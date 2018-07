Koos Alberts moet chemokuur ondergaan

De alarmbellen gingen voor Koos en zijn vrouw Joke vorige week al rinkelen, na een blaasoperatie die de zanger in Enschede had ondergaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij was er al bang voor en zijn vrees is bewaarheid: KOOS ALBERTS heeft blaaskanker en zal daarvoor in elk geval een chemokuur moeten ondergaan. Waren de zanger en zijn vrouw afgelopen week op deze pagina nog hoopvol: nu weten ze welke zware strijd hen te wachten staat.