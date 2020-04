Gezinsdrama Ruinerwold onderwerp voor serie op Videoland

Volgens Antoinette Beumer, hoofd Drama bij Videoland, is de bedoeling van de serie om ’verhalen van eigen bodem te vertellen die ons land van een andere kant laten zien’. Ze vergelijkt het met hun series Mocro Maffia en Judas. „Verhalen zoals Ruinerwold zijn vaak een ver-van-je-bedshow. Wat er in Ruinerwold is gebeurd, heeft heel Nederland in zijn greep gehouden. Dat dit soort sektarische praktijken ook in onze eigen achtertuin te vinden zijn, had niemand voor mogelijk gehouden."

Het gezin verhuisde in 2010 naar de boerderij in Ruinerwold. In 2019 wist de oudste zoon een paar maal naar buiten te komen. In een dorpscafé deed hij toen zijn verhaal. Daarop werd het gezin ontdekt en de kinderen bevrijd. De vader, Gerrit Jan van D., wordt intussen verdacht van het jarenlang vasthouden van zes van zijn kinderen.