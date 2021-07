Chemotherapie Blink 182-frontman Mark Hoppus slaat aan: ’Best mogelijke nieuws’

„Scans tonen aan dat de chemo werkt”, schrijft de Amerikaan op Twitter. „Ik heb nog maanden van behandelingen te gaan, maar dit is het best mogelijke nieuws.”

Hoppus voelt zich ziek door de behandeling die hij vorige week heeft gehad, maar is dankbaar voor het goede nieuws. „Het gif dat de doktoren in me pompen en de vriendelijke berichten en gebeden van iedereen vernietigen deze kanker. Ik blijf doorvechten.”

De muzikant maakte in juni bekend dat hij ziek is. Hoppus deelde afgelopen weekend dat hij lijdt aan een vorm van lymfeklierkanker en dat de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt.