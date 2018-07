Brandt Corstius: geen seconde spijt van stuk

„Sterker nog: het was juist een van de redenen dat ik in mijn publicatie in Trouw van 23 oktober de naam van mijn verkrachter niet genoemd heb. En ja, het is uiteraard frustrerend om voor leugenaar te worden uitgemaakt op de nationale televisie. Het is, zoals ik al in Trouw schreef ’mijn woord tegen het zijne’.”

Brandt Corstius zegt dat hij het stuk niet alleen voor zichzelf schreef, maar voor alle slachtoffers van seksueel geweld. „Om inzichtelijk te maken dat er nog zoveel Weinsteins en Cosby’s rondlopen die wel ermee weg komen omdat zoveel slachtoffers niet naar voren durven te treden.”

Hufters

Van Dam deed op zijn beurt ook aangifte tegen Brandt Corstius van smaad en laster, die eveneens is geseponeerd. „In mijn publicatie ging het mij niet specifiek om de heer Van Dam, maar om dit soort hufters in het algemeen”, zegt de journalist. „Zijn naam was op geen enkele manier te traceren.”

Hij sluit zijn verklaring af met: „Ik kan alleen maar hopen dat het andere slachtoffers zal helpen om het zwijgen te doorbreken. ’De straf op zwijgen duurt levenslang’, mailde iemand mij. Van die straf ben ik nu verlost.”