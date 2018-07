’Miley en Liam zijn weer single’

Cyrus en Hemsworth leerden elkaar in 2010 kennen op de set van The Last Song. In 2012 verloofden ze zich voor de eerste keer, maar Miley’s levensstijl zorgde ervoor dat de twee in 2013 uit elkaar gingen. In 2015 gaven ze elkaar weer een kans en ook de verloving werd hervat. Daar lijkt nu opnieuw een einde aan te zijn gekomen.

„Hij wil kinderen en wil niet langer wachten, maar Miley is er nog niet aan toe,” vertelt een bron. „Zijn hart is gebroken. Miley blijft de plannen voor de bruiloft ook maar uitstellen en Liam was dat beu. Het gaat al maanden niet zo lekker tussen die twee.”

De bron vertelt ook dat iedereen allang zag aankomen dat Miley en Liam het niet zouden redden, behalve Liam zelf. „Zijn familie smeekte hem om zijn ogen te openen, maar hij had vertrouwen in Miley. Nu voelt hij zich een idioot.”