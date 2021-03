Bilal Wahib over proeffestival: ’Ik houd van spanning’

Bilals zangcarrière startte in 2019 en scoorde een jaar later al een grote hit met Tigers. „Toen was het al volop corona, ik heb hooguit voor 500 of 600 man in Spanje gestaan.” Dat vond hij al ontzettend vet. „Ik kon er niet van slapen daarna. Dus dat belooft nog wat dit weekend.”

Ondanks de spanning is de zanger van plan alle harten te stelen. „Op dit soort momenten ga ik het hardst genieten en hopelijk zorgt dat ervoor dat mijn publiek ook geniet”, legt hij uit. Daarom gaat hij extra hard zijn best doen. „Ik word als een van de weinigen gevraagd voor zo’n festival, dan ga ik er ook echt voor.”

Charmes

Over de voorbereidingen heeft hij ook niet veel zorgen. „Ik denk dat ik die charmes wel heb, voel me altijd goed op het podium. Dan gaat het altijd wel lekker.” Bovendien is het niet als een eigen tour, dan zou hij wel meer invulling willen geven met choreografie en set design. „Maar iedereen snakt nu naar een feestje, ik kan amper iets verpesten, toch!?”

Bilal staat op het Back To Live-evenement naast onder anderen Chef’Special, De Staat, Maan, Jett Rebel en Froukje. Zaterdag vond daar al het dancefestival plaats met onder meer Sunnery James & Ryan Marciano en Sam Feldt. De festivals zijn onderdeel van een reeks proefevenementen. Naar elk festival komen 1500 mensen, die worden verdeeld in drie groepen van 500 personen.