Kort geding DENK tegen BNNVARA

BnnVara ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet, aldus een woordvoerder donderdag. Het radioprogramma De Nieuws BV meldde in juni dat DENK rond de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar maart een nepnieuwscampagne plande. Er werd onder meer gedacht aan een PVV-advertentie met de slogan: Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren. Het bleef bij een korte test online.

In de uitzending zijn ook opnames gebruikt van een voorgesprek met Azarkan in de Tweede Kamer. Volgens DENK was daar geen toestemming voor. De Nieuws BV gebruikte het materiaal om aantijgingen te weerleggen dat het programma zaken zou verzinnen.

De zitting is op 1 augustus in de rechtbank in Amsterdam.