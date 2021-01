’Harry Styles reageert op Vogue-kritiek met nieuwe videoclip’

In de video, die helemaal zwart-wit is, dansen Harry en Phoebe in een ouderwetse club. De muziek komt van zijn eigen plaat, Fine Line, die in 2019 al uitgekomen is. De videoclip komt dus relatief laat uit, maar volgens ingewijden wil de Britse zanger zo reageren op de heftige kritiek die hij ontvangen heeft na zijn voorpagina op de Amerikaanse Vogue.

De 26-jarige Styles was het eerste mannelijke covermodel op de Amerikaanse Vogue in december. Hij poseerde voor de fotoshoot onder meer in een lange Gucci-jurk en rok. „Ik vind vrouwenkleding geweldig als ik ernaar kijk”, zei hij daarover.

In de winkels was het blad snel uitverkocht en werden fans zelfs op wachtlijsten gezet voor de tweede druk, maar Styles kreeg ook veel negatieve reacties. Onder meer de Amerikaanse conservatieve commentator Candace Owens was niet van zijn optreden gediend. „Breng mannelijke mannen terug”, twitterde zij.